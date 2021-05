Una Vita ha chiuso, news sugli spin-off: “Ci sono proposte” (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ terminata da poco, la storia di Acacias 38, e ora l’attrice Ylenia Baglietta, rivela che TVE sta valutando, di dare continuazione alla soap con alcuni personaggi. Maite e Camino,personaggi soap ‘Una Vita’In effetti, la soap ha riscontrato un notevole successo, tanto che i telespettatori, sperano che le avventure di Acacias 38, possano proseguire, attraverso la messa in onda di ulteriori serie. In particolare, in queste ultime puntate, i telespettatori, si sono appassionati alla storia d’amore nata tra Maite e Camino, tanto che, si starebbe pensando, ad uno spin-off incentrato sulla loro storia. Ylenia Baglietto, interprete di Maite, intervistata da VerTele a tale proposito ha dichiarato:” Lo spin-off di ‘Matino’ sarebbe fantastico, un modo per mantenere vivo lo spirito di Acacias 38?. LEGGI ... Leggi su formatonews (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ terminata da poco, la storia di Acacias 38, e ora l’attrice Ylenia Baglietta, rivela che TVE sta valutando, di dare continuazione alla soap con alcuni personaggi. Maite e Camino,personaggi soap ‘Una’In effetti, la soap ha riscontrato un notevole successo, tanto che i telespettatori, sperano che le avventure di Acacias 38, possano proseguire, attraverso la messa in onda di ulteriori serie. In particolare, in queste ultime puntate, i telespettatori, siappassionati alla storia d’amore nata tra Maite e Camino, tanto che, si starebbe pensando, ad uno-off incentrato sulla loro storia. Ylenia Baglietto, interprete di Maite, intervistata da VerTele a tale proposito ha dichiarato:” Lo-off di ‘Matino’ sarebbe fantastico, un modo per mantenere vivo lo spirito di Acacias 38?. LEGGI ...

