Ultime Notizie Roma del 07-05-2021 ore 10:10 (Di venerdì 7 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in primo piano stralciato il super bonus per le aziende dal testo del decreto sostegni ieri su richiesta della Ragioneria Generale dello Stato che ha visto potenziali rilevanti effetti sulla finanza pubblica del MoVimento 5 Stelle che ha prima minacciato di non votare la fiducia e poi annunciato che rappresenterà la norma nel decreto sostegno Ibis bocciato in commissione al Senato anche la cessione del credito lo sconto in fattura sul Bonus Mobili ed elettrodomestici Letta confermato il superbonus Sara rifinanziata è stabilizzato fino al 2023 intanto sconto tra con te li dà in pectore del MoVimento 5 Stelle Casaleggio dopo la decisione del tribunale di Cagliari secondo il quale ai 5 Stelle non hanno una rappresentanza legale l’ex premier ha ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in primo piano stralciato il super bonus per le aziende dal testo del decreto sostegni ieri su richiesta della Ragioneria Generale dello Stato che ha visto potenziali rilevanti effetti sulla finanza pubblica del MoVimento 5 Stelle che ha prima minacciato di non votare la fiducia e poi annunciato che rappresenterà la norma nel decreto sostegno Ibis bocciato in commissione al Senato anche la cessione del credito lo sconto in fattura sul Bonus Mobili ed elettrodomestici Letta confermato il superbonus Sara rifinanziata è stabilizzato fino al 2023 intanto sconto tra con te li dà in pectore del MoVimento 5 Stelle Casaleggio dopo la decisione del tribunale di Cagliari secondo il quale ai 5 Stelle non hanno una rappresentanza legale l’ex premier ha ...

