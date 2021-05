Ue | la Meloni a Draghi | «Basta paradisi fiscali Le nostre multinazionali paghino le tasse in Italia»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ricordate il cantante Antoine («qualunque cosa fai, dovunque te ne andrai, sempre pietre in faccia prenderai»)? Tutto vero. Fratelli d’s’intesta inla battaglia per introdurre la Global minimum tax con un’aliquota del 21 per cento a carico delle? È una misura utile a cancellare il dumping in Europa che a sua volta genera concorrenza sleale tra gli stessi Paesi Ue. Ma per il Corriere della Sera è la prova che «sul terreno economico» la «trumpiana» Giorgia«sposa la dottrina Biden». Non l’avesse fatto, sarebbe stata la conferma del suo irrimediabile sovranismo. Pietre in ogni caso, proprio come cantava Antoine. La questione, invece, è molto seria e alla fine anche il quotidiano di Via Solferino riconosce alla leader di FdI il merito di aver almeno tentato. La: ...