Terrorismo: rapporto "TE SAT 2020" di EUROPOL (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono stati 1004 gli arresti effettuati in Europa, nel 2019, per i 119 atti di Terrorismo. Sono questi i dati che emergono dal "TE SAT 2020", il rapporto annuale dell'EUROPOL sulla situazione e tendenze del fenomeno Terrorismo in Europa e nei Paesi non della UE dove si sono verificati attacchi contro cittadini ed obiettivi europei.

