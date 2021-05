Superlega, Uefa: Juve, Real e Barcellona rischiano squalifica (Di venerdì 7 maggio 2021) Superlega, 9 club chiedono scusa. Juventus, Real Madrid e Barcellona non mollano e rischiano sanzioni, fino all’esclusione dalle Coppe. La Uefa ha annunciato la decisione di reintegrare le 9 società ex ribelli (Inter, Milan, Atletico Madrid, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham e Chelsea) con “misure di reinserimento complete e definitive”. Le squadre perdonate “hanno riconosciuto che il progetto non sarebbe stato autorizzato in base agli Statuti e ai Regolamenti Uefa” si legge sul sito. “Una conferma formale degli impegni e delle modalità di reintegrazione e partecipazione dei club alle competizioni Uefa per club è stata concordata e firmata dalla Uefa e da questi nove club. Quei nove club riconoscono e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021), 9 club chiedono scusa.ntus,Madrid enon mollano esanzioni, fino all’esclusione dalle Coppe. Laha annunciato la decisione di reintegrare le 9 società ex ribelli (Inter, Milan, Atletico Madrid, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham e Chelsea) con “misure di reinserimento complete e definitive”. Le squadre perdonate “hanno riconosciuto che il progetto non sarebbe stato autorizzato in base agli Statuti e ai Regolamenti” si legge sul sito. “Una conferma formale degli impegni e delle modalità di reintegrazione e partecipazione dei club alle competizioniper club è stata concordata e firmata dallae da questi nove club. Quei nove club riconoscono e ...

