Processo Cucchi, pene più severe: 13 anni per carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro in appello (Di venerdì 7 maggio 2021) Processo Cucchi, inasprite le pene per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. La Corte d'Assise d'appello di Roma ha infatti aumentato le pene rispetto al Processo di primo grado per tre dei quattro imputati per la morte di Stefano Cucchi. Tredici anni di carcere (a fronte del 12 del giudizio del novembre 2019) per i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro per omicidio preterintenzionale. Come riporta l'Agenzia Dire sono quattro invece gli anni (a fronte dei 3 anni e 8 mesi del primo grado) per Roberto Mandolini, comandante interinale della stazione Appia, per falso.

