Paris Hilton svela la verità (choc!) sulla maglietta con scritto stop being poor (Di venerdì 7 maggio 2021) Se ci sono delle certezze nella vita di Paris Hilton sono le serate alcoliche con Britney Spears e Lindsay Lohan, il suo singolo Stars Are Blind e la maglietta con scritto stop being poor. Bene, una di queste tre è falsa. Ed è subito GELATO? NON HO CAPITO IL GIOCO NO SCUSATE INTERROMPETE! Era il 2005 quando Paris Hilton si presentò in un locale – insieme alla sorella Nicky Hilton – con addosso una maglietta con sopra scritto stop being poor (ovvero: smettetela di essere poveri) ed a 16 anni da quello scatto la bionda ereditiera ha voluto far chiarezza con un video su TikTok. “C’è una mia foto online, sono sicura che l’abbiate vista” – ... Leggi su biccy (Di venerdì 7 maggio 2021) Se ci sono delle certezze nella vita disono le serate alcoliche con Britney Spears e Lindsay Lohan, il suo singolo Stars Are Blind e lacon. Bene, una di queste tre è falsa. Ed è subito GELATO? NON HO CAPITO IL GIOCO NO SCUSATE INTERROMPETE! Era il 2005 quandosi presentò in un locale – insieme alla sorella Nicky– con addosso unacon sopra(ovvero: smettetela di essere poveri) ed a 16 anni da quello scatto la bionda ereditiera ha voluto far chiarezza con un video su TikTok. “C’è una mia foto online, sono sicura che l’abbiate vista” – ...

Advertising

anathemaside : isayama non ha fatto un’intervista dove spiega che per erwin si è ispirato a una comparsa in un mv di paris hilton… - tsubakiis : ma poi in base a cosa la eruri è shotacon? Perché levi è basso e sembra più giovane? E poi erwin è ispirato ad una… - mariate48832247 : @LuisaRaspa @Ciaone68 @Parpiglia @TommasoZorzi Non ti pare di esagerare ... ora si va in tendenza per un riferiment… - antartid3 : mi sento anche un po' paris hilton - ninetiesbish : è il modo in cui Paris Hilton tra le righe dice di non credere a ciò che si legge, facendo riferimento al fatto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Hilton Britney Spears chiederà al tribunale di togliere la tutela legale al padre La richiesta di Britney Spears approfondimento Paris Hilton pubblica un video sull'amicizia con Britney Spears Secondo le fonti riportate da Page Six , la popstar vorrebbe che il padre Jamie venisse ...

Paris Hilton pubblica un video sull'amicizia con Britney Spears Un video per celebrare la lunga amicizia che la lega ormai da molti anni alla voce di Gimme More . Nelle scorse ore Paris Hilton ha pubblicato un filmato con cui ha ripercorso il rapporto con la popstar, nel giro di poco tempo il post ha immediatamente fatto il pieno di consensi tanto da contare al momento oltre ...

Paris Hilton pubblica un video sull’amicizia con Britney Spears Sky Tg24 Britney Spears chiederà al tribunale di togliere la tutela legale al padre Britney Spears chiederà formalmente al tribunale di togliere la tutela legale al padre. La notizia sarebbe stata rivelata da fonti a Page Six. La star sarebbe intenzionata a chiedere al giudice della ...

Paris Hilton pubblica un video sull’amicizia con Britney Spears Un video per celebrare la lunga amicizia che la lega ormai da molti anni alla voce di Gimme More. Nelle scorse ore Paris Hilton ha pubblicato un filmato con cui ha ripercorso il rapporto con la popst ...

La richiesta di Britney Spears approfondimentopubblica un video sull'amicizia con Britney Spears Secondo le fonti riportate da Page Six , la popstar vorrebbe che il padre Jamie venisse ...Un video per celebrare la lunga amicizia che la lega ormai da molti anni alla voce di Gimme More . Nelle scorse oreha pubblicato un filmato con cui ha ripercorso il rapporto con la popstar, nel giro di poco tempo il post ha immediatamente fatto il pieno di consensi tanto da contare al momento oltre ...Britney Spears chiederà formalmente al tribunale di togliere la tutela legale al padre. La notizia sarebbe stata rivelata da fonti a Page Six. La star sarebbe intenzionata a chiedere al giudice della ...Un video per celebrare la lunga amicizia che la lega ormai da molti anni alla voce di Gimme More. Nelle scorse ore Paris Hilton ha pubblicato un filmato con cui ha ripercorso il rapporto con la popst ...