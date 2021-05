Omicidio Sacchi, muore un testimone chiave in incidente stradale (Di venerdì 7 maggio 2021) Era testimone chiave nell’Omicidio di Luca Sacchi. Simone Piromalli, 21 anni, è morto, ieri sera, in un grave incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, tra le uscite Nomentana e Centrale del Latte. Insieme a lui è deceduta anche la 21enne Giorgia Albano, che era in moto con il ragazzo. Piromalli era alla guida della moto quando si è scontrato contro un carroattrezzi. Le cause sono ancora da accertare. Per entrambi i ragazzi non c’è stato nulla da fare. Per la violenza dell’impatto sono morti sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati da subito anche gli agenti della Polizia stradale e il personale Anas. L’incidente ha causato forti rallentamenti, con il traffico bloccato per ore e le auto incolonnate per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Eranell’di Luca. Simone Piromalli, 21 anni, è morto, ieri sera, in un graveavvenuto sul Grande Raccordo Anulare, tra le uscite Nomentana e Centrale del Latte. Insieme a lui è deceduta anche la 21enne Giorgia Albano, che era in moto con il ragazzo. Piromalli era alla guida della moto quando si è scontrato contro un carroattrezzi. Le cause sono ancora da accertare. Per entrambi i ragazzi non c’è stato nulla da fare. Per la violenza dell’impatto sono morti sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati da subito anche gli agenti della Poliziae il personale Anas. L’ha causato forti rallentamenti, con il traffico bloccato per ore e le auto incolonnate per ...

