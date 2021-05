Noi Campani sul RdC: “Lo immaginiamo diverso, quello dei grillini è ingarbugliato” (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Continuiamo ad essere contrari, come lo siamo stati negli anni passati, all’idea di un Reddito di Cittadinanza pigro, che interviene soltanto a contribuire, in misura non sempre redditizia, all’economia di una persona o di una famiglia. Noi, abbiamo sviluppato l’idea di un Reddito di Cittadinanza, come da tradizione cristiana, a partire da San Tommaso Moro, che recupera la dignità delle persone e le inserisce nel meccanismo di solidarietà alla propria comunità. Fino ad ora, tutti i percettori del RdC erano guardati con sospetto e diffidenza, in quanto ricevevano una sorta di stipendio garantito, senza espletare alcun servizio per i cittadini della propria comunità e, al tempo stesso, senza alcuna risposta lavorativa seria in prospettiva. Noi, invece, abbiamo voluto dare una opportunità, dando dignità e ruolo ai cittadini percettori di reddito e, al tempo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Continuiamo ad essere contrari, come lo siamo stati negli anni passati, all’idea di un Reddito di Cittadinanza pigro, che interviene soltanto a contribuire, in misura non sempre redditizia, all’economia di una persona o di una famiglia. Noi, abbiamo sviluppato l’idea di un Reddito di Cittadinanza, come da tradizione cristiana, a partire da San Tommaso Moro, che recupera la dignità delle persone e le inserisce nel meccanismo di solidarietà alla propria comunità. Fino ad ora, tutti i percettori del RdC erano guardati con sospetto e diffidenza, in quanto ricevevano una sorta di stipendio garantito, senza espletare alcun servizio per i cittadini della propria comunità e, al tempo stesso, senza alcuna risposta lavorativa seria in prospettiva. Noi, invece, abbiamo voluto dare una opportunità, dando dignità e ruolo ai cittadini percettori di reddito e, al tempo ...

Advertising

anteprima24 : ** Noi Campani sul RdC: 'Lo immaginiamo diverso, quello dei grillini è ingarbugliato' ** - TV7Benevento : NOI CAMPANI:' CONTRARI ALL'IDEA DI REDDITO DI CITTADINANZA DEL M5S'... - vincycernic : Noi campani con la zona arancione che non finisce di perseguitarci - almalibrevi : RT @mar1lis4: Luca sulla canzone 'she' ha scritto delle barre su Napoli, noi campani siamo orgogliosi di te ??#Amicispoiler #Amicispoilers - Maryyyy53845168 : RT @mar1lis4: Luca sulla canzone 'she' ha scritto delle barre su Napoli, noi campani siamo orgogliosi di te ??#Amicispoiler #Amicispoilers -