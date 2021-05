LIVE Berrettini-Garin 5-7 1-0, Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro comincia bene il secondo set (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risposta profonda del cileno: lento Berrettini in uscita dal servizio. 1-1 Quarto ace del cileno che ristabilisce l’equilibrio. 40-15 Servizio e diritto di Garin. 30-15 Gran chiusura con la volée di diritto di Berrettini dopo il recupero nei pressi della rete. 30-0 Altro ace del sudamericano. 15-0 secondo ace del cileno. 1-0 l’azzurro comincia al meglio il secondo parziale. 40-30 Scambio prolungato dai colpi difensivi di Garin: ottimo rovescio diagonale che mette in difficoltà l’azzurro. 40-15 Decimo ace dell’azzurro. 30-15 Cambio di ritmo con il diritto a sventaglio dell’azzurro. 15-15 Di poco in corridoio il passante in ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Risposta profonda del cileno: lentoin uscita dal servizio. 1-1 Quarto ace del cileno che ristabilisce l’equilibrio. 40-15 Servizio e diritto di. 30-15 Gran chiusura con la volée di diritto didopo il recupero nei pressi della rete. 30-0 Altro ace del sudamericano. 15-0ace del cileno. 1-0al meglio ilparziale. 40-30 Scambio prolungato dai colpi difensivi di: ottimo rovescio diagonale che mette in difficoltà. 40-15 Decimo ace del. 30-15 Cambio di ritmo con il diritto a sventaglio del. 15-15 Di poco in corridoio il passante in ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportFriday #Tennis #AtpMadrid #Ruud liquida #Bublik 7-5 6-1 e vola in semifinale dove troverà il vincitore d… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Garin 0-0 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Garin #Masters #Madrid… - SkySport : Berrettini Garin al Madrid Open, il risultato in diretta LIVE #SkyTennis #Tennis #SkySport #MadridOpen #Berrettini… - sportface2016 : #Tennis, #MMOPEN: Matteo #Berrettini a caccia della semifinale contro #Garin. Segui il LIVE del match - NedjaNav_55 : Matteo Berrettini - Cristian Garin in live HD -