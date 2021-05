La città giapponese che ha speso i soldi del Recovery per costruire la statua di un calamaro gigante (Di venerdì 7 maggio 2021) Giappone, la città di Noto ha speso i soldi per la ripresa dal Covid per la statua di un calamaro gigante La città giapponese di Noto (da non confondere con l’omonima città siciliana) ha pensato di spendere i soldi del Recovery nipponico per costruire un’enorme statua di calamaro gigante. Una decisione che ha sollevato diverse polemiche. La scelta di destinare le sovvenzioni ricevute dal governo centrale per rispondere alla crisi del Covid-19 (800 milioni di yen; circa 6 milioni di euro) alla costruzione della statua è stata giustificata dagli amministratori della città come strategia per rilanciare il ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Giappone, ladi Noto haper la ripresa dal Covid per ladi unLadi Noto (da non confondere con l’omonimasiciliana) ha pensato di spendere idelnipponico perun’enormedi. Una decisione che ha sollevato diverse polemiche. La scelta di destinare le sovvenzioni ricevute dal governo centrale per rispondere alla crisi del Covid-19 (800 milioni di yen; circa 6 milioni di euro) alla costruzione dellaè stata giustificata dagli amministratori dellacome strategia per rilanciare il ...

