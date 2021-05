Kate Moss: oggi come ieri, l’icona fashion più copiata (Di venerdì 7 maggio 2021) Tra le super modelle, Kate Moss è la più iconica e ricca di contrasti, ma soprattutto quella dallo stile più emblematico. Dagli Anni 90 a oggi è riuscita a rendere tutti i suoi look sempre perfetti. Per l’occasione, per il suo fisico e per il momento storico. Ogni suo outfit ha fatto scuola ed è stato replicato da milioni di donne in tutto il mondo. Sia che si trattasse di un abito da red carpet che di un capo vintage scovato al mercato di Portobello. Leon Battista Alberti nel XV secolo definiva la bellezza come un’armonia di elementi che può solo peggiorare togliendo o aggiungendo qualcosa. Lo stile di Kate Moss è così. Non fa alcuna differenza che nel suo look ci sia sempre qualcosa d’imperfetto. Anzi, questo forse è il suo asso nella manica. Contribuisce a donarle quell’aria di chi ... Leggi su amica (Di venerdì 7 maggio 2021) Tra le super modelle,è la più iconica e ricca di contrasti, ma soprattutto quella dallo stile più emblematico. Dagli Anni 90 aè riuscita a rendere tutti i suoi look sempre perfetti. Per l’occasione, per il suo fisico e per il momento storico. Ogni suo outfit ha fatto scuola ed è stato replicato da milioni di donne in tutto il mondo. Sia che si trattasse di un abito da red carpet che di un capo vintage scovato al mercato di Portobello. Leon Battista Alberti nel XV secolo definiva la bellezzaun’armonia di elementi che può solo peggiorare togliendo o aggiungendo qualcosa. Lo stile diè così. Non fa alcuna differenza che nel suo look ci sia sempre qualcosa d’imperfetto. Anzi, questo forse è il suo asso nella manica. Contribuisce a donarle quell’aria di chi ...

