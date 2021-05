Jupiter' s Legacy - recensione

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sono cambiati anche i super-cattivi. Non sono più quelli di un tempo, i ladri, i rapinatori, gli assassini. Sono le grandi aziende, gli affaristi, i politici e per combatterli non valgono più le regole di una volta, bisogna darsi un codice di comportamento diverso. In questa situazione si trovano gli eroi di's, che per tutta la loro lunga esistenza si sono adeguati a una serie di regole che ormai l'umanità chiede loro di cambiare. Perché loro sono rimasti legati a valori ormai considerati sorpassati e la gente oggi vuole vendetta, vuole sangue. Anche la seconda generazione non li capisce, ha stili di vita corrotti dal loro senso di onnipotenza e comportamenti disinvolti nella gestione della loro superiorità sul resto degli umani. Loro non si sono sudati il potere che i genitori, messi insieme dal Fato, hanno acquisito a prezzo di ...