Isole Covid free nel Lazio, a Ponza e Ventotene parte la vaccinazione di massa: ecco come funziona (Di venerdì 7 maggio 2021) Hanno preso il via le vaccinazioni della Asl di Latina nelle Isole pontine di Ponza e Ventotene. L'obiettivo è quello di far diventare le due località turistiche Isole Covid-free in vista dell'estate, quando arriveranno i turisti da ogni parte d'Italia (e non solo). Leggi anche: Vaccini Lazio, D'Amato: 'Entro luglio la vaccinazione ai 30enni' Ponza e Ventotene Covid free: parte la vaccinazione di massa come ha fatto sapere in un comunicato la Asl di Latina, la vaccinazione interesserà circa 600 cittadini di Ponza e circa 200 di Ventotene.

