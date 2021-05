"Il figlio di Luana deve stare con noi nonni. Il padre lo ha abbandonato appena nato" (Di venerdì 7 maggio 2021) “Ho perso mia figlia, mio nipote resta qui”. Emma Marrazzo è la mamma di Luana D’Orazio, la 22enne morta il 3 maggio in un incidente sul lavoro in un’azienda tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. Parlando con il quotidiano Repubblica, la donna si dice pronta a battersi per ottenere l’affidamento del nipote di 5 anni. “Certo che lo teniamo noi il bambino. Suo padre l’ha riconosciuto, ma non c’è mai stato. Sarebbe crudele se ora non potesse restare con noi. Si è ‘ammammato’ a me, forse era destino. Mi ha chiesto se pregando forte Gesù la sua mamma può tornare ma gli ho detto che non è possibile” Il padre del bimbo, racconta la donna, l’ha riconosciuto e poi abbandonato, senza mai farsi più vivo. Luana aveva 17 anni quando ha dato alla luce il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) “Ho perso mia figlia, mio nipote resta qui”. Emma Marrazzo è la mamma diD’Orazio, la 22enne morta il 3 maggio in un incidente sul lavoro in un’azienda tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. Parlando con il quotidiano Repubblica, la donna si dice pronta a battersi per ottenere l’affidamento del nipote di 5 anni. “Certo che lo teniamo noi il bambino. Suol’ha riconosciuto, ma non c’è mai stato. Sarebbe crudele se ora non potesse recon noi. Si è ‘ammammato’ a me, forse era destino. Mi ha chiesto se pregando forte Gesù la sua mamma può tornare ma gli ho detto che non è possibile” Ildel bimbo, racconta la donna, l’ha riconosciuto e poi, senza mai farsi più vivo.aveva 17 anni quando ha dato alla luce il ...

Advertising

antoniopalmieri : Una preghiera per Luana e un aiuto per suo figlio. Ho aderito alla raccolta fondi per Alessio - il bimbo di cinque… - andreapurgatori : Luana, risucchiata da un rullo muore in fabbrica a 22 anni. Aveva un figlio piccolo - myrtamerlino : #Luana aveva 22 anni, un figlio di 5 anni, una vita davanti spezzata da un macchinario in azienda a #Montemurlo. O… - VincenzoGardani : Sostegno per il figlio di Luana D'Orazio, morta sul lavoro a 22 anni, mamma di un bimbo. - Firma la petizione!… - stelladigiulias : RT @GenereeMio: #prelemi Fiera di seguire due persone come Giulia e Pierpaolo con un cuore così grande e puro.?? 'Luana era una ragazza che… -