Il Bosco Verticale è (anche) il grattacielo più instagrammato del mondo

(Di venerdì 7 maggio 2021) I grattacieli che più di altri hanno segnato il futuro green di Milano: sono i due edifici del, uno dei capolavori dello studio dell'architetto Stefano Boeri. Hanno ridisegnato lo skyline del centralissimo quartiere Isola, ma soprattutto hanno segnato un nuovo modo di immaginare le metropoli che mette l'importanza della natura al centro: inaugurati nel 2014, tra balconi e pareti vi crescono più di duemila specie arboree. Un progetto di riforestazione urbana tra i più ambiziosi del, per questo vincitore di diversi premi - tra gli altri alè stato riconosciuto dal Council on Tall Buildings and Urban Habitat il premio come «più bello e innovativo del» nel 2015 - e orail più amato sui social: ...

sole24ore : Il Bosco Verticale il più istagrammato al mondo - luigi5120 : @Giusy48921432 Il bosco verticale nel deserto - DOMUS_R_E : Il Bosco Verticale di Milano è il più instagrammato al mondo. Re tra gli eco-edifici - RaffaeleRaimon2 : RT @Massimo20_IT: Dopo il riuscito esperimento del Bosco Verticale di Milano, Stefano Boeri ha progettato la prima Città Foresta al mondo,… - EForzinetti : Gli edifici ecologici più amati su #Instagram, vince il Bosco Verticale di #Milano -

Il capolavoro di Stefano Boeri è primo nella lista degli edifici green più amati sui social. Ecco perché, e quali sono gli altri ...