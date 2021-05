Gerusalemme, violenti scontri sulla Spianata delle Moschee (Di venerdì 7 maggio 2021) Decine di palestinesi e sei agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri scoppiati sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme: le immagini video degli incidenti hanno ripreso i manifestanti intenti a lanciare pietre, bottiglie, sedie contro la polizia, che ha risposto usando granate stordenti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, 53 palestinesi sono rimasti feriti negli scontri, per lo più intorno al Monte del Tempio e vicino alla Porta di Damasco. Ci sarebbero 23 palestinesi ricoverati in ospedale, compreso uno che è stato colpito alla testa con un proiettile di gomma. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ritiene il governo israeliano pienamente responsabile dell’attuale escalation a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Decine di palestinesi e sei agenti di polizia sono rimasti feriti negliscoppiati: le immagini video degli incidenti hanno ripreso i manifestanti intenti a lanciare pietre, bottiglie, sedie contro la polizia, che ha risposto usando granate stordenti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, 53 palestinesi sono rimasti feriti negli, per lo più intorno al Monte del Tempio e vicino alla Porta di Damasco. Ci sarebbero 23 palestinesi ricoverati in ospedale, compreso uno che è stato colpito alla testa con un proiettile di gomma. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ritiene il governo israeliano pienamente responsabile dell’attuale escalation a ...

