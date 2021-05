Formula 1, Gp di Spagna: prove libere 1 live dalle 11.30 (Di venerdì 7 maggio 2021) Quarto appuntamento con il mondiale di Formula 1 : oggi giornata di prove libere sul circuito del Montmelò , dove si corre il Gran Premio di Spagna . Dopo il successo in Portogallo firmato da Lewis ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Quarto appuntamento con il mondiale di1 : oggi giornata disul circuito del Montmelò , dove si corre il Gran Premio di. Dopo il successo in Portogallo firmato da Lewis ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Spagna: un Gran Premio che è un vero e proprio esame per tutti #SpanishGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : F1, Hamilton in mimetica a Barcellona: si prepara alla 'battaglia' con Verstappen #SpanishGP ???? #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : A Barcellona via al venerdì di libere della #F1: tutti gli aggiornamenti #SpanishGP ???? #SkyMotori #Formula1 - VisitBCN_IT : Motori pronti! ???? Preparati per tremare da oggi fino a domenica con il ruggito delle macchine da F1 al Gran Premio… - planetwin365ita : #Montmelò è stata a lungo un fortino della #Ferrari ma nelle ultime 4 edizioni ha visto dominare #Hamilton. Sarà an… -