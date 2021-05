Fisco | Entrate | più servizi digitali e priorità ai sostegni

(Di venerdì 7 maggio 2021) Un forte impulso aiforniti attraverso strumentiagili, per non costringere i cittadini a rivolgersi agli sportelli, la prevenzione delle frodi e l'attivazione di controlli meno ...

Sono alcune indicazioni contenute negli indirizzi operativi dati dall'Agenzia delleai suoi uffici.Con la risoluzione n. 30 del 7 maggio 2021 l'Agenzia dellefornisce dei chiarimenti sul caso di ingresso in itinere di una società già esistente alla data di costituzione del Gruppo Iva, rispetto alla quale si sono successivamente instaurati i vincoli ...Un forte impulso ai servizi forniti attraverso strumenti digitali agili, per non costringere i cittadini a rivolgersi agli sportelli, la prevenzione delle frodi e l'attivazione di controlli meno invas ...“Inserire nel prossimo dl sostegni bis una norma che dia la possibilità ai contribuenti di beneficiare di una più equa condizione di pagamento delle cartelle esattoriali, in p ...