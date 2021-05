Fine coprifuoco | si guarda al 16 maggio Di Maio | Data auspicabile per superarlo

Advertising

fanpage : Madrid revoca il coprifuoco #7maggio - zazoomblog : Fine del coprifuoco il 16 maggio? Di Maio: E una data auspicabile - #coprifuoco #maggio? #Maio: - SoniaLaVera : RT @Adnkronos: L'indicazione del ministro #DiMaio sulla possibile fine del #Coprifuoco - Samira1577 : RT @fanpage: Madrid revoca il coprifuoco #7maggio - assurdistan : Ma la fine del coprifuoco è il decreto 'ScopriMare'? -

Ultime Notizie dalla rete : Fine coprifuoco

Il tema è superare ilper non rientrarci dopo pochi mesi. Non vale solo per l'Italia, sono ore importanti. Ora dobbiamo affrontare l'estate e permettere ai turisti vaccinati di venire in ...Questosettimana, in occasione di Udine sotto le stelle , via Poscolle, largo Pecile, via Manin (già ... rispettando ilimposto dal Dpcm in vigore, fissato alle ore 22. Avventori ed ...La Spagna riparte. Via il coprifuoco a Madrid. Un via che inizierà da mezzanotte di domani. Gli alberghi chiuderanno a mezzanotte e nelle case si potrà tornare ad invitare ..."Il 16 maggio? Credo sia una data auspicabile per superare il coprifuoco, ma ovviamente non è un liberi tutti. Ci siamo passati altre volte". Lo ha detto il ...