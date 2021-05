Fdi, Figliomeni: 80 mezzi Ama fermi per mancanza di patenti, è spreco di denaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “Ogni volta che ci occupiamo di societa’ partecipate ci rendiamo conto che al peggio non c’e’ mai fine sotto la guida del duo Raggi-Lemmetti. Non e’ bastato, infatti, un piano industriale lacrime e sangue con pesanti ricadute per il bilancio di Roma Capitale vista la cancellazione di un centinaio di milioni di euro per crediti vantati nei confronti della societa’ Ama.” “Ebbene, adesso oltre al danno c’e’ la beffa! Perche’ 80 automezzi nuovi di zecca sono fermi perche’ non ci sono dipendenti in grado di guidarli e su cui l’azienda paga anche un contratto full di manutenzione nonostante siano inutilizzati.” “Probabilmente, se la Giunta Raggi avesse valorizzato e programmato di formare il personale dipendente anziche’ sprecare soldi pubblici cambiando ripetutamente le diverse governance succedutesi nel tempo, tutto questo non sarebbe ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “Ogni volta che ci occupiamo di societa’ partecipate ci rendiamo conto che al peggio non c’e’ mai fine sotto la guida del duo Raggi-Lemmetti. Non e’ bastato, infatti, un piano industriale lacrime e sangue con pesanti ricadute per il bilancio di Roma Capitale vista la cancellazione di un centinaio di milioni di euro per crediti vantati nei confronti della societa’ Ama.” “Ebbene, adesso oltre al danno c’e’ la beffa! Perche’ 80 autonuovi di zecca sonoperche’ non ci sono dipendenti in grado di guidarli e su cui l’azienda paga anche un contratto full di manutenzione nonostante siano inutilizzati.” “Probabilmente, se la Giunta Raggi avesse valorizzato e programmato di formare il personale dipendente anziche’ sprecare soldi pubblici cambiando ripetutamente le diverse governance succedutesi nel tempo, tutto questo non sarebbe ...

