Fdi | Colosimo | cambi di assessori | Raggi in Guinness primati

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “Continua il fuggi fuggi dal Campidoglio. Oggi tocca all’assessore Frongia che, in vista dello tsunami elettorale che travolgerá la giunta capitolina fra qualche mese, trova riparo fra le braccia del ministro Dadone. La Sindaca, quindi, dopo questo ennesimo abbandono della nave, entra ufficialmente in corsa per il ‘dei’ per idi.” “Un atteggiamento che lascia interdetti per la superficialita’ e la strafottenza con la quale lausi il Campidoglio, promuovendo adfigure che non hanno una minima competenza o addirittura, come ampiamente dimostrato, con curricula farlocchi e che alla prima occasione utile scappano a gambe levate.” “È evidente che dall’assessore Frongia non sentiremo la mancanza visto che ha ...