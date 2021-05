Exuvia di Caparezza è una fuga dal passato attraverso una selva oscura (recensione) (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo abbiamo appreso da Prisoner 709 (2017) e oggi troviamo conferma: Michele Salvemini è rapper e cantautore, e con Exuvia di Caparezza scopriamo ancora una volta quanto la seconda voce sia sempre più presente. Anticipato dalla title track e da La Scelta, il disco è il nuovo abito emozionale di un artista profondamente cambiato e più consapevole. Probabilmente dissare politica e spettacolo gli interessa meno, perché dopo aver cercato il Diavolo nei dettagli e aver vissuto gli errori degli altri oggi, Michele, si guarda allo specchio. Exuvia, CD Audio CD – Audiobook 05/07/2021 (Publication Date) - UNIM1 (Publisher) 18,81 EUR ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo abbiamo appreso da Prisoner 709 (2017) e oggi troviamo conferma: Michele Salvemini è rapper e cantautore, e condiscopriamo ancora una volta quanto la seconda voce sia sempre più presente. Anticipato dalla title track e da La Scelta, il disco è il nuovo abito emozionale di un artista profondamente cambiato e più consapevole. Probabilmente dissare politica e spettacolo gli interessa meno, perché dopo aver cercato il Diavolo nei dettagli e aver vissuto gli errori degli altri oggi, Michele, si guarda allo specchio., CD Audio CD – Audiobook 05/07/2021 (Publication Date) - UNIM1 (Publisher) 18,81 EUR ...

