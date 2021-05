Euronext | collocato bond multi-tranche per 1 | 8 miliardi di euro

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) –, il principale mercato finanziario dell’zona, hacon successo un’offerta di obbligazioni senior a treper un importo totale di 1,8di. Le obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato diDublino a partire dal 17 maggio 2021 e sono classificate BBB da S&P. Oltre che su altre piattaforme di trading elettronico, le obbligazioni a 5, 10 e 20 anni saranno disponibili per la negoziazione sulle sedi MTSVision e MTSsPro, che ora fanno parte della suite di prodottia seguito dell’acquisizione del gruppo Borsa Italiana. In particolare, la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Euronext collocato

Teleborsa

, il principale mercato finanziario dell'Eurozona, hacon successo un'offerta di obbligazioni senior a tre tranche per un importo totale di 1,8 miliardi di euro . Le obbligazioni ...... presso il suo grande data centerin provincia di Bergamo ed alimentato da una centrale ... ma è soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione, riporta. Il ...(Teleborsa) - Euronext, il principale mercato finanziario dell'Eurozona, ha collocato con successo un'offerta di obbligazioni senior a tre tranche per un importo totale di 1,8 miliardi di euro. Le obb ...Torcellan (Oliver Wyman) vede nell'ingresso di Borsa Italiana in Euronext una occasione per colmare gli storici ritardi delle aziende italiane sui mercati ...