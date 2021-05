Epic VS Apple: il processo è iniziato e le aziende si accusano a vicenda (Di venerdì 7 maggio 2021) È cominciato nei giorni scorsi il processo che vede contrapposte Epic Games e Apple, ed entrambe hanno aperto le danze con delle dichiarazioni preparatorie che non hanno risparmiato colpi all'avversaria. Nella prima parte del documento redatto da Epic, l'attenzione è stata posta su alcune email tra i dirigenti di Apple che delineerebbero le strategie che l'azienda di Cupertino avrebbe adottato per creare con il suo iOS un ecosistema chiuso, senza spazio per la competizione esterna, così da limitare le scelte degli utenti. In una email del 2010, il CEO di Apple Steve Jobs parlava del desiderio di "imbrigliare gli utenti nel nostro ecosistema", mentre un altro dipendente Apple nel 2016 parlava delle difficoltà che gli utenti della mela incontrano se decidono di passare ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) È cominciato nei giorni scorsi ilche vede contrapposteGames e, ed entrambe hanno aperto le danze con delle dichiarazioni preparatorie che non hanno risparmiato colpi all'avversaria. Nella prima parte del documento redatto da, l'attenzione è stata posta su alcune email tra i dirigenti diche delineerebbero le strategie che l'azienda di Cupertino avrebbe adottato per creare con il suo iOS un ecosistema chiuso, senza spazio per la competizione esterna, così da limitare le scelte degli utenti. In una email del 2010, il CEO diSteve Jobs parlava del desiderio di "imbrigliare gli utenti nel nostro ecosistema", mentre un altro dipendentenel 2016 parlava delle difficoltà che gli utenti della mela incontrano se decidono di passare ...

