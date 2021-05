Coronavirus, Brusaferro: “Questa settimana curva in decrescita in tutte le regioni e province autonome” – Video (Di venerdì 7 maggio 2021) “La curva in Italia è in decrescita, mentre la situazione in altri paesi Ue è altalenante. Quindi è una situazione di transizione, viste anche le campagne vaccinali in corso”, così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Brusaferro ha poi specificato che “guardando il dato italiano” la curva “è in decrescita lenta”. “Il dato significativo è che Questa settimana in tutte le regioni e province autonome abbiamo una decrescita“, ha però specificato. In merito all’incidenza, il presidente dell’Iss, ha specificato che si contano 127 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) “Lain Italia è in, mentre la situazione in altri paesi Ue è altalenante. Quindi è una situazione di transizione, viste anche le campagne vaccinali in corso”, così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggiole della Cabina di regia.ha poi specificato che “guardando il dato italiano” la“è inlenta”. “Il dato significativo è cheinleabbiamo una“, ha però specificato. In merito all’incidenza, il presidente dell’Iss, ha specificato che si contano 127 ...

