Comunali | Meloni scrive a Salvini | Mai veti di FdI

Advertising

IzzoEdo : RT @LaStampa: Elezioni Comunali, Meloni scrive a Salvini: mai posto veti sui candidati, ora serve un vertice - VeraNotizia : Elezioni Comunali, Meloni scrive a Salvini: mai posto veti sui candidati, ora serve un vertice - LaStampa : Elezioni Comunali, Meloni scrive a Salvini: mai posto veti sui candidati, ora serve un vertice - messveneto : Elezioni Comunali, Meloni scrive a Salvini: mai posto veti sui candidati, ora serve un vertice - sciantokescia : RT @italianfirst2: Meloni scrive a Salvini: «Sulle comunali mai veti di Fratelli d’Italia, vediamoci» ?? laddove ce ne fossero non portate i… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Meloni

15.01a Salvini: "Da noi nessun veto" Giorgiaha scritto a Matteo Salvini affermando che Fratelli d'Italia non ha posto veti sulle candidature alle elezionidi Milano e Roma e chiedendo al capo della Lega un vertice per definire ...E non è stato Fratelli d'Italia ad averli posti alle candidature alledi Roma e Milano . ... Giorgiaavrebbe inviato al segretario della Lega, Matteo Salvini nelle scorse ore. Dopo ...Le precarie condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ancora alle prese con i postumi del Covid dopo 25 giorni di ricovero, non hanno consentito ulteriori passi in avanti neanche in vista delle ...E' stato convocato, quindi, su richiesta di Salvini per mercoledì un tavolo - si apprende da fonti della Lega - proprio per discutere di amministrative. La riunione della settimana prossima, secondo q ...