Come parlano Giuseppe Conte il “modesto” e Mario Draghi l’“intoccabile” (Di venerdì 7 maggio 2021) Un viaggio nei discorsi dei due Presidenti del Consiglio che hanno guidato l’Italia durante la pandemia. L’analisi retorica, così antica ma ancora estremamente attuale, sottolinea Come le parole siano strumenti di convincimento portentosi Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 7 maggio 2021) Un viaggio nei discorsi dei due Presidenti del Consiglio che hanno guidato l’Italia durante la pandemia. L’analisi retorica, così antica ma ancora estremamente attuale, sottolineale parole siano strumenti di convincimento portentosi

Advertising

brianconley851 : @flayawa @fla_dp cavolo vuol dire 'cancel' ? come parlano??? - _SarCaustic : @Fedez Capitasse - e neanche per me poi, eh! Non si pensi male - domanda pure, proseguendo con la @RAITVofficial co… - ACasperia : RT @ilfoglio_it: Salvini ha annunciato di stare organizzando con il Partito Radicale una raccolta di firme per alcuni quesiti referendari s… - donorapotente : RT @pickurmochi: Una donna muore sul posto di lavoro e i giornalisti italiani parlano di quanto fosse bella e umile e la chiamano Luana com… - Mario93314384 : @Alexand54507126 @ZZiliani Quelli che parlano solo di trofei sono i coglioni come te sfigati di merda che tifano ju… -