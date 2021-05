Colori Regioni, cosa cambia dal 10 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Coronavirus in Italia, verso il nuovo monitoraggio Iss: le Regioni che potrebbero cambiare colore dal 10 maggio. È atteso per la giornata del 7 maggio il nuovo monitoraggio Iss, in base al quale il ministro della Salute Roberto Speranza deciderà i nuovi Colori dell’Italia. Andiamo a vedere allora quali sono le Regioni che potrebbero cambiare colore dal prossimo 10 maggio. La mappa dell’Italia dal 3 maggio Prima di tutto andiamo a ripassare quelli che sono i Colori delle Regioni dal 3 maggio, quindi in base alle ultime ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza: in zona gialla ci sono Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021) Coronavirus in Italia, verso il nuovo monitoraggio Iss: leche potrebberore colore dal 10. È atteso per la giornata del 7il nuovo monitoraggio Iss, in base al quale il ministro della Salute Roberto Speranza deciderà i nuovidell’Italia. Andiamo a vedere allora quali sono leche potrebberore colore dal prossimo 10. La mappa dell’Italia dal 3Prima di tutto andiamo a ripassare quelli che sono idelledal 3, quindi in base alle ultime ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza: in zona gialla ci sono Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, ...

Advertising

borghi_claudio : @Gilgamesh__Fate @Pamela15070130 @OmnibusLa7 Infatti stiamo chiedendo l'abolizione delle regioni a colori perchè no… - borghi_claudio : @Pamela15070130 @OmnibusLa7 Infatti non serve un pass per girare nel nostro paese, nessuno le chiede niente per and… - benjamn_boliche : RT @fanpage: Le ultime notizie sul Covid: oggi si decidono i nuovi colori delle Regioni #7maggio - Andreblanz : RT @Original_LF: Torno adesso da riunione carbonara con assembramento senza mascherina. Ho novità da avvocato su Green Pass e spostamenti t… - condaghe : RT @Corriere: Oggi i colori delle Regioni, verso un’Italia senza zone rosse. Le regole per piscine e palestre -