Anni 20 trasloca a giugno in seconda serata

(Di venerdì 7 maggio 2021)20 La sfida informativa di20 ha deluso le già non elevate attese (anche ieri il programma non è andato oltre l’1.7% di share, con appena 422.000 spettatori) e abbandona anzitempo il prime time del giovedì di Rai 2. La trasmissione condotta da Francesca Parisella, nata dalle ceneri diLinea di Alessandro Giuli e Francesca Fagnani, sospenderà la messa in onda in prima– come riporta Dagospia – giovedì 20 maggio.20, però, proseguirà fino a fine luglio cambiando giorno di messa in onda e soprattutto fascia oraria. Dal 9andrà ad occupare ladel mercoledì, sempre su Rai 2. Gli ascolti, d’altronde, continuano ad essere troppo bassi. Fin dal debutto a marzo, il programma fatica ad arrivare al 2% di ...

fabiofabbretti : #Anni20 trasloca a giugno in seconda serata -

La sfida informativa di Anni 20 ha deluso le già non elevate attese (anche ieri il programma non è andato oltre l'1.7% di share, con appena 422.000 spettatori) e abbandona anzitempo il prime time del ...Quando ha appena sette, i genitori divorziano, e così va a vivere con la madre e il fratello ... Conseguita la laurea in Drammaturgia presso l'Università della California,nella Grande ...La sfida informativa di Anni 20 ha deluso le già non elevate attese (anche ieri il programma non è andato oltre l'1.7% di share, con appena 422.000 spettatori) e abbandona anzitempo il prime time del ...