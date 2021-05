Ancelotti contro la Superlega: “Uccide il merito. Penalizzazioni? Sarebbe enorme ingiustizia” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il tema Superlega tiene ancora banco, nata e ‘morta’ in 48 ore, il nuovo format calcistico resta comunque un tentativo di rivoluzione importante. Carlo Ancelotti al Corriere dello Sport parla anche di questa volontà di cambiare il calcio da parte dei grandi club. Sei sempre stato critico nei confronti del Fair Play finanziario “Bisogna esser duri con chi fa i debiti e più duri con chi non li ripiana. Sono contro chi non paga gli stipendi, chi spende molto più di quello che incassa. Se il proprietario di un club vuol mettere soldi suoi per aggiustare i conti delle società, deve essere lasciato libero di intervenire: è tutto denaro che entra nel circuito“. L’Uefa ha congelato il Fari Play Finanziario per via della pandemia “L’Uefa si, la Premier non ancora, ma immagino che si mostrerà più tollerante“. Anche il progetto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 maggio 2021) Il tematiene ancora banco, nata e ‘morta’ in 48 ore, il nuovo format calcistico resta comunque un tentativo di rivoluzione importante. Carloal Corriere dello Sport parla anche di questa volontà di cambiare il calcio da parte dei grandi club. Sei sempre stato critico nei confronti del Fair Play finanziario “Bisogna esser duri con chi fa i debiti e più duri con chi non li ripiana. Sonochi non paga gli stipendi, chi spende molto più di quello che incassa. Se il proprietario di un club vuol mettere soldi suoi per aggiustare i conti delle società, deve essere lasciato libero di intervenire: è tutto denaro che entra nel circuito“. L’Uefa ha congelato il Fari Play Finanziario per via della pandemia “L’Uefa si, la Premier non ancora, ma immagino che si mostrerà più tollerante“. Anche il progetto ...

Advertising

FabrizioCossu : RT @corradone91: In quattro mesi al #Chelsea, #Tuchel ha battuto #Zidane, #Guardiola, #Klopp, #Simeone (X2), #Mourinho e #Ancelotti. Otto… - corradone91 : In quattro mesi al #Chelsea, #Tuchel ha battuto #Zidane, #Guardiola, #Klopp, #Simeone (X2), #Mourinho e #Ancelotti.… - IlCuoioedi : RT @Edorsi53: @gippu1 Tre volte il #RMadrid ha affrontato la semifinale di ritorno dopo aver pareggiato 1-1 in casa. Non si è mai qualifica… - Edorsi53 : @gippu1 Tre volte il #RMadrid ha affrontato la semifinale di ritorno dopo aver pareggiato 1-1 in casa. Non si è mai… - elsaud96 : Cose sicure nella vita: - morte - tasse - RT di @fran_rkid su tweet contro Ancelotti e ancelottiani -