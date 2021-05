Amici 2021: quando andrà in onda la finale? Sarà in diretta? (Di venerdì 7 maggio 2021) Anche questa edizione di Amici 2021 sta per giungere al termine: scopriamo quando andrà in onda la finale e tutte le informazioni in merito! Leggi anche: Amici anticipazioni semifinale: chi sono i finalisti? Amici 2021: quando finisce il serale? La data della finale di Amici 2021 è fissata per sabato 15 maggio. La puntata Sarà in diretta e Sarà il pubblico... Leggi su donnapop (Di venerdì 7 maggio 2021) Anche questa edizione dista per giungere al termine: scopriamoinlae tutte le informazioni in merito! Leggi anche:anticipazioni semi: chi sono i finalisti?finisce il serale? La data delladiè fissata per sabato 15 maggio. La puntatainil pubblico...

