Amici 2021 | ecco tutte le anticipazioni della semifinale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 maggio 2021)di Maria De Filippi arriva in. Quest’anno le puntate vengono registrate il giovedì sera, ma l’ultimo appuntamento sarà in diretta, in modo da dare possibilità al pubblico di votare per il proprio preferito. Abbiamo assistito a varie eliminazioni. Nelle prime puntate erano due ragazzi ad uscire, poi uno ed ora ne potrebbero uscire addirittura tre. Lale possibili sfide e gli ospiti Come è stato mostrato nei day-time del talent, in “casetta” sono arrivati dei guanti di sfida molto difficili per tutti i concorrenti rimasti in gara. Per il canto, Anna Pettinelli potrebbe far mettere alla prova Deddy e Sangiovanni con il suo Aka7even. O chissà scelga Tancredi come sfidante. Mentre, per quanto riguarda la danza, Alessandra Celentano potrebbe vorrà quasi sicuramente un testa a testa ...