Vittime dei giudici | storie di condannati prima della sentenza

(Di giovedì 6 maggio 2021) Pubblicazione sui giornali di notizie coperte da segreto investigativo; diffusione di intercettazioni penalmente irrilevanti; colpevolizzazione preventiva; annientamentoprivacy di indagati e imputati: il circo mediatico-giudiziario sembra ormai entrato a far parte stabilmentevita del nostro Paese. Un meccanismo infernale, che ogni giorno spazza via lungo il suo cammino carriere professionali, stabilità economiche, reputazioni, rapporti familiari, sociali e affettivi. Insomma, vite intere. Basta un avviso di garanzia, rilanciato con enfasi da un quotidiano, e la tua vita viene stravolta. Nonostante le accuse siano ancora tutte da dimostrare, in pubblico diventi già “colpevole”. Le persone che ti circondano cominciano a guardarti con occhi diversi. Il datore di lavoro ti licenzia per non compromettere l’immagine dell’azienda. Le banche ...