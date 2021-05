Uffizi di Firenze vietano foto e video a blogger e influecer: “Consentiti solo per uso privato”. Scoppia la polemica (Di giovedì 6 maggio 2021) Agli Uffizi di Firenze i blogger non potranno più fare foto o video da pubblicare sui social. Diversamente, dovranno pagare un canone. “Prima inviti Chiara Ferragni a fare le foto in galleria, quindi a lei è consentito, e poi a me che faccio promozione culturale mi fai pagare? Ma perché?”. È la provocazione di Sara Innocenti, guida e blogger fiorentina che da anni lavora per divulgare l’arte sui social. La questione che ha portato alla luce riguarda proprio i contenuti multimediali, foto e video, realizzati all’interno della galleria d’arte di Firenze: “Il direttore Schmidt vuole che si paghi per poter mostrare l’arte sui social”, è la denuncia. Una volta riaperta la galleria, le guide hanno trovato un cartello che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Aglidinon potranno più fareda pubblicare sui social. Diversamente, dovranno pagare un canone. “Prima inviti Chiara Ferragni a fare lein galleria, quindi a lei è consentito, e poi a me che faccio promozione culturale mi fai pagare? Ma perché?”. È la provocazione di Sara Innocenti, guida efiorentina che da anni lavora per divulgare l’arte sui social. La questione che ha portato alla luce riguarda proprio i contenuti multimediali,, realizzati all’interno della galleria d’arte di: “Il direttore Schmidt vuole che si paghi per poter mostrare l’arte sui social”, è la denuncia. Una volta riaperta la galleria, le guide hanno trovato un cartello che ...

