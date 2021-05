Su Instagram Diletta Leotta svela il suo trucco e parrucco

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) Con una storia sucondivide con i suoi fans i suoi segreti di bellezza mostrando come si prepara Con una storiaha condiviso con la sua community i suoi segreti di bellezza. La conduttrice di Dazn ha pubblicato una storia in cui in quindici secondi mostra ile il. Nella storia condivisa vi ècoperta da un asciugamano bianco che, seduta, inizia a sistemare ile i capelli con la collaborazione di una professionista. Iniziano dal viso, ma il momento rimmel e rossetto spetta a. I capelli da lisci diventano boccolosi grazie all’aiuto della professionista. Il look ...