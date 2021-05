Starfield non uscirà nel 2021, secondo Jason Schreier – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 6 maggio 2021) secondo il giornalista Jason Schreier, Starfield di Bethesda non ce la farà a uscire entro la fine del 2021, per motivi che non ha spiegato.. secondo il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, Bethesda e Microsoft non ce la faranno a lanciare Starfield entro la fine del 2021. Il tema è stato toccato durante una sessione di domande e risposte su Reddit con cui Schreier sta promuovendo il suo nuovo libro, Press Reset. L’argomento non è stato comunque approfondito, visto che il giornalista si è limitato a dare una risposta negativa secca a un utente che gli chiedeva se secondo lui … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo Starfield non uscirà nel ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 6 maggio 2021)il giornalistadi Bethesda non ce la farà a uscire entro la fine del, per motivi che non ha spiegato..il giornalista di Bloomberg, Bethesda e Microsoft non ce la faranno a lanciareentro la fine del. Il tema è stato toccato durante una sessione di domande e risposte su Reddit con cuista promuovendo il suo nuovo libro, Press Reset. L’argomento non è stato comunque approfondito, visto che il giornalista si è limitato a dare una risposta negativa secca a un utente che gli chiedeva selui … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolononnel ...

Advertising

Nicco2D : @RpgBox77 Poi oh io spero che tutto il possibile sia esclusiva per farmi due ghignate leggendo giornalai e sonari c… - Spartano_78 : RT @RpgBox77: Klobrille sulle varie uscite. Non aspettiamoci novità oltre Starfield prima di 2/3 anni. Non ci saranno novità purtroppo. Ino… - Nicco2D : @RpgBox77 Considererei già una grande cosa se Flight Sim e Halo non ritardassero e Starfield uscisse entro fine ann… - RpgBox77 : Klobrille sulle varie uscite. Non aspettiamoci novità oltre Starfield prima di 2/3 anni. Non ci saranno novità purt… - DenisBroke182 : @RpgBox77 Sono in hype anche per starfield nonostante non si sappia niente a riguardo. I giochi di macchine non mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Starfield non Skyrim, la 'nonna' è ora un personaggio reclutabile Sul nuovo gioco non si sa ancora molto. Annunciato nel corso dell'E3 2018, il titolo è poi sparito ... Sappiamo che la software house è attualmente al lavoro su Starfield , progetto sci - fi open world ...

Xbox Series X/S a tutto RPG? Microsoft starebbe sviluppando 'almeno' dieci giochi ... tra questi troviamo The Elder Scrolls 6, Starfield, Fable e Avowed. Le voci poi affermano che studi come InXile, IO Interactive, Obsidian e ZeniMax Online sarebbero al lavoro su giochi di ruolo non ...

Starfield non uscirà nel 2021, secondo Jason Schreier Multiplayer.it Starfield uscirà nel 2021? Assolutamente no secondo Jason Schreier Starfield di Bethesda uscirà nel 2021? Jason Schreier non è di questo avviso ed è sicuro che il gioco non arriverà quest'anno.

Starfield non uscirà nel 2021, secondo Jason Schreier Secondo il giornalista Jason Schreier, Starfield di Bethesda non ce la farà a uscire entro la fine del 2021, per motivi che non ha spiegato.. Secondo il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, ...

Sul nuovo giocosi sa ancora molto. Annunciato nel corso dell'E3 2018, il titolo è poi sparito ... Sappiamo che la software house è attualmente al lavoro su, progetto sci - fi open world ...... tra questi troviamo The Elder Scrolls 6,, Fable e Avowed. Le voci poi affermano che studi come InXile, IO Interactive, Obsidian e ZeniMax Online sarebbero al lavoro su giochi di ruolo...Starfield di Bethesda uscirà nel 2021? Jason Schreier non è di questo avviso ed è sicuro che il gioco non arriverà quest'anno.Secondo il giornalista Jason Schreier, Starfield di Bethesda non ce la farà a uscire entro la fine del 2021, per motivi che non ha spiegato.. Secondo il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, ...