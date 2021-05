“Scusate, non è semplice”. Il dolore di Barbara D’Urso e le lacrime scendono in diretta. Una morte difficile da accettare (Di giovedì 6 maggio 2021) Nuova puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ nella giornata del 6 maggio. E durante l’appuntamento non sono mancate le emozioni da parte della padrona di casa, che non è proprio riuscita a trattenere le lacrime mentre stava parlando di una vicenda molto triste. Ha parlato anche della scomparsa di Denise Pipitone e degli ultimi sviluppi legati a questa storia, ma è quando ha toccato un altro tema altrettanto doloroso che è crollata definitivamente e non è riuscita proprio a trattenersi. A proposito della conduttrice, sono emerse voci negative sul suo futuro, in particolare per quanto attiene alla sua ‘Domenica Live’. Il sito ‘Dagospia’ ha infatti fatto sapere: “La chiusura di Live – Non è la D’Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Non una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Nuova puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ nella giornata del 6 maggio. E durante l’appuntamento non sono mancate le emozioni da parte della padrona di casa, che non è proprio riuscita a trattenere lementre stava parlando di una vicenda molto triste. Ha parlato anche della scomparsa di Denise Pipitone e degli ultimi sviluppi legati a questa storia, ma è quando ha toccato un altro tema altrettanto doloroso che è crollata definitivamente e non è riuscita proprio a trattenersi. A proposito della conduttrice, sono emerse voci negative sul suo futuro, in particolare per quanto attiene alla sua ‘Domenica Live’. Il sito ‘Dagospia’ ha infatti fatto sapere: “La chiusura di Live – Non è laper bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Non una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma ...

