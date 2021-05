S.T.A.L.K.E.R. 2 avrà un open-world fondamentale per la storia (Di giovedì 6 maggio 2021) S.T.A.L.K.E.R. 2 è un progetto davvero ambizioso per lo studio di sviluppo, che promette ai giocatori centinaia di ore di gioco. Secondo quanto dichiarato in un'intervista, il mondo aperto del gioco è una parte cruciale dell'esperienza che vivrà il giocatore. Il manager di GSC Game world Zakhar Bocharov ha affermato a tal proposito: "S.T.A.L.K.E.R. 2 riguarda principalmente una nuova storia e non possiamo raccontarla senza la scelta dell'open-world. Il giocatore ha bisogno di sentire le dimensioni e gli esiti delle sue decisioni. Si tratta di una lunga strada che deve comunque avere un impatto sul giocatore. Un grande viaggio con i suoi ritmi e risultati". "Inoltre" continua, "si tratta di vedere la Zona nella sua rinnovata bellezza. Il mondo aperto senza soluzione di continuità è una cosa a cui la serie ha sempre ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021) S.T.A.L.K.E.R. 2 è un progetto davvero ambizioso per lo studio di sviluppo, che promette ai giocatori centinaia di ore di gioco. Secondo quanto dichiarato in un'intervista, il mondo aperto del gioco è una parte cruciale dell'esperienza che vivrà il giocatore. Il manager di GSC GameZakhar Bocharov ha affermato a tal proposito: "S.T.A.L.K.E.R. 2 riguarda principalmente una nuovae non possiamo raccontarla senza la scelta dell'. Il giocatore ha bisogno di sentire le dimensioni e gli esiti delle sue decisioni. Si tratta di una lunga strada che deve comunque avere un impatto sul giocatore. Un grande viaggio con i suoi ritmi e risultati". "Inoltre" continua, "si tratta di vedere la Zona nella sua rinnovata bellezza. Il mondo aperto senza soluzione di continuità è una cosa a cui la serie ha sempre ...

Advertising

bx1ale_cia : RT @AtankingDivisio: Open Fiber opererà nelle zone rurali, che sono in perdita ed avrà la concorrenza dei privati nelle zone urbane, dove s… - LorenzoTondi : RT @AtankingDivisio: Open Fiber opererà nelle zone rurali, che sono in perdita ed avrà la concorrenza dei privati nelle zone urbane, dove s… - AtankingDivisio : Open Fiber opererà nelle zone rurali, che sono in perdita ed avrà la concorrenza dei privati nelle zone urbane, dov… - cecchin_stefano : @Open_gol Avrà avviato anche all'Autogrill un.....nuovo Rinascimento.... - BI_Italia : La pace tra #Mediaset e #Vivendi avrà effetti a cascata anche su #Tim che tramite un'unione di intenti con… -

Ultime Notizie dalla rete : avrà open Diretta Atp Madrid 2021/ Berrettini Delbonis video streaming: anche Nadal ai quarti Ci sono anche due finali perse al Master di fine anno, e quella degli Australian Open 2020: Thiem ... Qui al torneo Atp Madrid 2021, dove avrà un terzo turno non agevole contro Alex De Minaur, potrebbe ...

Tennis Club Pegli, è il momento delle finali per l'Open di Primavera ... dunque, non solo per le finali dell'Open di Primavera ma anche per il grande Open di Pegli . A ... ) [9] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 10 [html] => "Avrà un montepremi di seimila euro " ...

Vaccini L'Aquila, numero verde del Comune per prenotazioni open day Asl 1 Il Capoluogo Ci sono anche due finali perse al Master di fine anno, e quella degli Australian2020: Thiem ... Qui al torneo Atp Madrid 2021, doveun terzo turno non agevole contro Alex De Minaur, potrebbe ...... dunque, non solo per le finali dell'di Primavera ma anche per il grandedi Pegli . A ... ) [9] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 10 [html] => "un montepremi di seimila euro " ...