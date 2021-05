Romina Power | “Quando ti vengono recise le radici senti la mancanza per il resto della vita”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tante le emozioni e i ricordi cheposta sul suo profilo social e in occasione del compleanno del padre Tyrone il messaggio è toccante. Sul suo profilo Instagramha pubblicato la foto da bambina con il padre e con la sorella. Lei aveva solo 7 annil’attore hollywoodiano morì. Era il 1958, aveva 44 anni, Tyrone Edmundera nato il 5 maggio del 1914 e la cantante per ricordarlo ha scelto alcune foto prese dall’album di famiglia. Lui era bellissimo, i loro momenti insieme erano felici. E’ da tempo chenon pubblica foto di sua figlia Ylenia, dopo tutte le immagini postate nel mese di novembre, il mesesua nascita.RICORDA IL PADRE NEL GIORNO DEL SUO ...

, il ricordo social del padre Tyrone nel giorno del suo compleanno Il divo di Hollywood è nato il 5 maggio 1914. La cantante ha sfogliato l'album dei ricordi e condiviso le foto da bambina ...L'artista ha da poco ricevuto il vaccino per il Covid - 19 e a breve partirà insieme aper un tour nell'est Europa . L'artista è molto amato in Russia , dove tra l'altro ha un bel ...Oggi è un altro giorno, Justine Mattera ospite di Serena Bortone: "Paolo Limiti è stato il mio colpo di fortuna" Si è raccontata a cuore aperto tra vita ...La cantante ha ricordato il padre nel giorno del suo compleanno: "Quando ti vengono recise le tue radici ne senti la mancanza per il resto della vita" ...