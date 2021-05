Roma, tenta di violentare una donna ma lei è un carabiniere in borghese: preso il maniaco della metro (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, incubo finito per le donne che prendono la metro alla stazione Garbatella. I carabinieri della stazione di Roma Garbatella hanno arrestato in flagranza di reato un italiano, di 32 anni, con l'... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021), incubo finito per le donne che prendono laalla stazione Garbatella. I carabinieristazione diGarbatella hanno arrestato in flagranza di reato un italiano, di 32 anni, con l'...

