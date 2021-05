'Roma, Dan Friedkin prima di Mourinho aveva contattato Gallardo' (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma - L'annuncio dell'ingaggio di José Mourinho ha riacceso l'entusiamo dei tifosi, ansiosi di vedere sbarcare nella capitale lo "Special One" e aprire un nuovo ciclo dalla prossima stagione, la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 maggio 2021)- L'annuncio dell'ingaggio di Joséha riacceso l'entusiamo dei tifosi, ansiosi di vedere sbarcare nella capitale lo "Special One" e aprire un nuovo ciclo dalla prossima stagione, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Dan 'Roma, Dan Friedkin prima di Mourinho aveva contattato Gallardo' Prima del portoghese però il proprietario della Roma aveva sondato anche altri tecnici, uno anche in Argentina. Il portale Olè riferisce infatti di una chiamata da parte di Dan Friedkin a Marcelo ...

I piani di Friedkin: soldi, silenzi e ambizione. Così la Roma può volare A Roma la riservatezza di Dan e di suo figlio Ryan è divenuta leggendaria (caso Leotta a parte), ma dicono che suo padre Thomas non fosse da meno, nonostante si divertisse nei camei cinematografici (...

"Roma, Dan Friedkin prima di Mourinho aveva contattato Gallardo" Corriere dello Sport.it "Roma, Dan Friedkin prima di Mourinho aveva contattato Gallardo" L'indiscrezione di Olè: il proprietario giallorosso aveva sondato il tecnico del River Plate. Ecco perché la trattativa non si è concretizzata ...

La Roma scarica Sarri: quale sarà il futuro del “Comandante”? Sembrava ormai cosa fatta la nomina di Maurizio Sarri sulla panchina della Roma e invece la dirigenza giallorossa, a sorpresa, ha annunciato Josè Mourinho. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dell ...

