Probabili formazioni della 35^ giornata in Serie A (Di giovedì 6 maggio 2021) Probabili formazioni della Serie A che tuttavia si avvicina alla fine, ancora molti verdetti da decidere soprattutto per le coppe Probabili formazioni: La quartultima giornata del campionato di Serie A vedrà al via due gare alle ore 15. Udinese-Bologna e Spezia Napoli. Se bianconeri e rossoblu hanno poco da chiedere in queste ultime partite (entrambe ferme a quota 39 in classifica). Discorso opposto per Spezia e Napoli, i liguri per la salvezza e partenopei per la qualificazione alla prossima Champions. Alle 18 andrà in scena Inter-Sampdoria, sfida che per l’Inter equivale alla passerella scudetto. In notturna, ore 20:45 sarà la volta di Fiorentina e Lazio, in scena al Franchi. La domenica si aprirà con Genoa-Sassuolo h ore 12:30 allo stadio Luigi ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 6 maggio 2021)A che tuttavia si avvicina alla fine, ancora molti verdetti da decidere soprattutto per le coppe: La quartultimadel campionato diA vedrà al via due gare alle ore 15. Udinese-Bologna e Spezia Napoli. Se bianconeri e rossoblu hanno poco da chiedere in queste ultime partite (entrambe ferme a quota 39 in classifica). Discorso opposto per Spezia e Napoli, i liguri per la salvezza e partenopei per la qualificazione alla prossima Champions. Alle 18 andrà in scena Inter-Sampdoria, sfida che per l’Inter equivale alla passerella scudetto. In notturna, ore 20:45 sarà la volta di Fiorentina e Lazio, in scena al Franchi. La domenica si aprirà con Genoa-Sassuolo h ore 12:30 allo stadio Luigi ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Cesena - Mantova: dove vedere la diretta live e risultato Le probabili formazioni di Cesena - Mantova Il Cesena dovrebbe optare invece per un 4 - 3 - 3 con Nardi tra i pali, terzini Zappella e Longo e al centro Ricci e Ciofi. In cabina di regia Di Gennaro ...

Spezia - Napoli: entra in gioco la coppia formata da Manolas e Rrahmani ... possibile ritorno? Il suo agente fa chiarezza Spezia - Napoli, previsione tattica e probabili formazioni CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Covid: India, governo Kerala proclama lockdown da 8 maggio

Probabili formazioni Serie A: 35ª giornata Goal.com Stoccarda-Augsburg, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici Stoccarda-Augsburg è una partita di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Brescia – Pisa: dove vedere la diretta live e risultato La partita Brescia - Pisa di Venerdì 7 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37° giornata di Serie B ...

