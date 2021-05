Meno ricoveri e altri 258 morti: il Covid arretra ma preoccupa la Lombardia (Di giovedì 6 maggio 2021) Bene il calo dei ricoveri ma preoccupa la Lombardia, mentre si è in attesa di capire se le riaperture del 26 (e l'invasione dei tifosi dell'Inter di pochi giorni fa) provocheranno un realzo dei dati o ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 maggio 2021) Bene il calo deimala, mentre si è in attesa di capire se le riaperture del 26 (e l'invasione dei tifosi dell'Inter di pochi giorni fa) provocheranno un realzo dei dati o ...

Advertising

ilfoglio_it : Uno studio della regione Lazio attesta che le “ospedalizzazioni per Covid sono calate del 90 per cento” grazie alle… - corrmezzogiorno : #Palermo Sicilia, altri 1.202 positivi al Covid-19 ma calano i ricoveri. Ancora 24 m... - ilGiunco : Coronavirus, crescono i casi in Maremma: i nuovi positivi sono 43. Tre ricoveri in meno - globalistIT : - coldpatrix : RT @corrierebologna: L’Emilia in zona gialla: «Rt sotto l’1», 824 contagi in più. Meno ricoveri -