Mediolanum | Rovelli | Cresce digitalizzazione | ha portato a evoluzione modello banca

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Il risparmio e la sua gestione stanno attraversando una fase di profondo cambiamento anche nell'offerta di servizi a valore aggiunto e negli aspetti relazionali con la clientela.ha deciso di compiere un nuovo passo nel processo dilanciando di recente Selfy, un conto corrente digitale che potrà contare su app, home banking e chat dedicate. La recente ricerca di Excellence Consulting ha evidenziato unante propensione al risparmio nei giovani in Italia ma solo il 22% dei giovani risparmia investendo in strumenti finanziari e una percentuale ancora inferiore, il 12%, per l'assicurazione integrativa. Secondo Gianni, Direttore Comunicazione e Marketing Commerciale di, i segnali ...

(B.): Il conto Selfy nasce per consentire a Banca, secondo una logica multi - target, di offrire al cliente la banca che è abituato ad usare perché elimina i limiti delle ...... di Simone Friggi, responsabile Sales Finance & Gaming Nord Ovest per Tim , di Gianni, responsabile comunicazione e marketing commerciale per Banca, e Nicola Belli, consigliere ...