Mascherine non a norma sequestrate a Nola: erano destinate a Ente Regionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – Nell’ambito delle attività antifrode svolte dall’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 sezione di Nola in collaborazione con l’ufficio Antifrode e Controlli della DT IX, sulle certificazioni inerenti la sicurezza dei prodotti, è stato sventato il tentativo di frode in commercio di 1 milione di Mascherine dichiarate come dispositivi di protezione individuale FFP2. Le Mascherine, aventi origine e provenienza cinese, erano corredate da documentazione non idonea a garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza ed erano sprovviste da marcatura CE. Dall’analisi della documentazione commerciale, i funzionari ADM hanno accertato che le Mascherine erano destinate ad un Ente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Nell’ambito delle attività antifrode svolte dall’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 sezione diin collaborazione con l’ufficio Antifrode e Controlli della DT IX, sulle certificazioni inerenti la sicurezza dei prodotti, è stato sventato il tentativo di frode in commercio di 1 milione didichiarate come dispositivi di protezione individuale FFP2. Le, aventi origine e provenienza cinese,corredate da documentazione non idonea a garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza edsprovviste da marcatura CE. Dall’analisi della documentazione commerciale, i funzionari ADM hanno accertato che lead un...

Advertising

LegaSalvini : ?? IL TEMPO: 'SEQUESTRATE ALTRE 50 MILIONI DI MASCHERINE DI ARCURI. NON PROTEGGONO DAL VIRUS, LE HA DATE AI MEDICI..… - espressonline : Mascherine comprate da Arcuri, mega sequestro della Guardia di Finanza. Ecco i marchi nel mirino perché «non sicuri… - myrtamerlino : Come se tutto quello che stiamo attraversando non fosse già abbastanza, ci si mettono anche 800 fuori di testa che… - falconiofr : RT @michelelanzo: Sequestrati altri 50 milioni di mascherine non a norma, 300 milioni di euro per carta igienica usata per filtrare il viru… - zazoomblog : Nola sequestrato un milione di mascherine non a norma: erano destinate a Ente Regionale - #sequestrato #milione… -