Martina di Uomini e Donne: chi è, cognome, età, che lavoro fa, Instagram, tutto sulla corteggiatrice di Giacomo

tutto pronto per un'altra imperdibile puntata di Uomini e Donne. Oggi si parlerà del tronista Giacomo, che sta continuando a conoscere la bella Martina. Come procede la loro conoscenza?

Martina di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro fa, Giacomo

Martina Grado è nata a Bergamo il 20 novembre del 1995 sotto il segno dello Scorpione. Nella vita è una giovane ballerina, coreografa e insegnante di danza. Ha diversi tatuaggi sul corpo ed è una ragazza che ha sofferto molto nella sua infanzia. Riuscirà a conquistare il cuore di Giacomo? Tra i due pare esserci molta complicità!

