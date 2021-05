L’Inter vuole regalare a Conte un altro ex della Juventus (Di giovedì 6 maggio 2021) Dalla Spagna avvisano: il Barcellona ha messo in vendita Miralem Pjanic e L’Inter è fortemente interessata al bosniaco Dalla Spagna, e precisamente da ‘Sport’, arriva l’indiscrezione che il Barcellona avrebbe deciso di mettere in vendita Miralem Pjanic, ad appena un anno dal suo acquisto. Il centrocampista ex Juve e Roma non ha avuto molte occasioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 maggio 2021) Dalla Spagna avvisano: il Barcellona ha messo in vendita Miralem Pjanic eè fortemente interessata al bosniaco Dalla Spagna, e precisamente da ‘Sport’, arriva l’indiscrezione che il Barcellona avrebbe deciso di mettere in vendita Miralem Pjanic, ad appena un anno dal suo acquisto. Il centrocampista ex Juve e Roma non ha avuto molte occasioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

