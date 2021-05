Lega, Bordoni: a Roma cantieri infiniti, Raggi deve chiarire (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. – “cantieri infiniti nella Capitale, ho inoltrato una richiesta di chiarimenti su via Edmondo De Amicis, detta salita del K2 tra via della Camilluccia e lo Stadio Olimpico; la chiusura stradale che si protrae da mesi sta avendo un impatto fortemente negativo sul traffico locale che costringe gli automobilisti a giri complicatissimi per trasferirsi dalla parte nord al centro della Citta’”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. Bordoni poi aggiunge: “Le misure di contenimento si allentano e il traffico in citta’ torna a livelli pre Covid; ma a mettere ancor di piu’ a dura prova la pazienza dei cittadini e’ la mancanza di indicazioni certe in merito ai lavori in corso lungo la strada che percorre la riserva di Monte Mario.” “Un iter burocratico iniziato ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021), 6 mag. – “nella Capitale, ho inoltrato una richiesta di chiarimenti su via Edmondo De Amicis, detta salita del K2 tra via della Camilluccia e lo Stadio Olimpico; la chiusura stradale che si protrae da mesi sta avendo un impatto fortemente negativo sul traffico locale che costringe gli automobilisti a giri complicatissimi per trasferirsi dalla parte nord al centro della Citta’”. Cosi’ il consigliere capitolino dellaDavidepoi aggiunge: “Le misure di contenimento si allentano e il traffico in citta’ torna a livelli pre Covid; ma a mettere ancor di piu’ a dura prova la pazienza dei cittadini e’ la mancanza di indicazioni certe in merito ai lavori in corso lungo la strada che percorre la riserva di Monte Mario.” “Un iter burocratico iniziato ...

