Le prime foto di House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono iniziate da qualche giorno le riprese di House of the Dragon, la nuova serie Hbo che è lo spin-off prequel di Game of Thrones. Ambientata 300 anni prima degli eventi della serie originale, è tratta da Fuoco e sangue, il libro in cui il creatore di Westeros George R. R. Martin racconta le vicende salienti della dinastia Targaryen, gettando le basi delle avventure vissute poi da Daenerys e dagli altri protagonisti. Nelle prime immagini che arrivano dal set vediamo quelli che saranno i personaggi chiave della vicenda, a partire da Emma D'Arcy (Hanna, Truth Seeker), che interpreta la principessa Rhaenyra Targaryen, ovvero la primogenita del re Viserys che sarebbe la perfetta erede al trono del padre se solo non fosse nata donna; accanto a lei c'è Matt Smith che, dopo il principe ... Leggi su wired

